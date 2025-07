OL-ASSE ‍: Le derby continue, il n’en peut plus

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL et l’ASSE ne s’affronteront pas la saison prochaine, mais les supporters des deux clubs se livrent une guerre sans merci qui exaspère le maire de Thizy les Bourgs, tout près de la frontière avec la Loire.

Avec la relégation sportive de l’ASSE et le maintien de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 malgré la première décision administrative de la DNCG, les deux meilleurs ennemis du football français ne s’affronteront pas sur le terrain la saison prochaine. Les fans de Saint-Etienne et de l’OL ont beau se détester, cette affiche va leur manquer. Pour compenser, les supporters des deux équipes se livrent une inattendue bataille en ville. Et cela ne fait pas rire les élus, notamment à Thizy les Bourgs, tout près de la frontière avec la Loire. Dans un communiqué relayé par Le Progrès, la municipalité a poussé un énorme coup de gueule.

Un derby en ville qui énerve les élus

En cause, des stickers à l’effigie de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Saint-Etienne, collés partout en ville et notamment sur les panneaux de circulation ou sur les plaques des rues. « Depuis plusieurs semaines, nous constatons la prolifération d’autocollants — notamment à l’effigie de clubs de football comme l’ASSE ou l’OL — collés sur les panneaux de police de la commune. Ce comportement pose un réel problème : il obstrue la lisibilité des panneaux, mettant en danger les usagers de la route, automobilistes comme piétons » regrette d’abord la commune de Thizy les Bourgs avant de poursuivre dans un communiqué.

Le maire promet des sanctions

« Il altère le matériel public, dont l’entretien a un coût pour la collectivité. Le décollage de ces autocollants est long, difficile et mobilise inutilement les agents municipaux, au détriment d’autres missions d’intérêt général. Coller des autocollants sur les panneaux de signalisation est interdit et peut faire l’objet de poursuites. Nous faisons appel au bon sens et au civisme de chacun : encouragez la passion du sport, oui, mais pas au détriment de la sécurité et du respect de l’espace public » regrette la ville. Le derby entre l’OL et l’ASSE, à défaut de se jouer sur le terrain, continue dans les rues et cela doit cesser pour la ville de Thizy les Bourgs, qui promet des sanctions à l’encontre des fauteurs de trouble.