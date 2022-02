OL : Arsenal vient plomber d'un coup le rêve d'Aulas

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Dans le viseur de l’Olympique Lyonnais en vue du prochain mercato estival, Alexandre Lacazette a encore une chance de prolonger son contrat à Arsenal. Parole de Mikel Arteta.

Est-ce qu’Alexandre Lacazette fera son come-back à l’OL la saison prochaine ? La question peut se poser, sachant que Lyon rêve de récupérer son ancien attaquant, qui sera libre de tout contrat en juillet prochain… ou pas. En effet, si l’on en croit les dires de Mikel Arteta, Lacazette peut encore prolonger son bail chez les Gunners. « Il y a une chance que Lacazette signe un nouveau contrat à Arsenal, mais nous avons des décisions à prendre sur trois ou quatre joueurs en ce qui concerne l'été. Commencer ces conversations maintenant, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Nous avons parlé à tous les joueurs, ils ont la liberté de prendre n'importe quelle décision avec leurs contrats. De notre côté, à la fin de la saison, nous nous assoirons et déciderons ce qui est le mieux pour toutes les parties », a lancé l’entraîneur d’Arsenal, qui laisse donc la porte ouverte à son attaquant français.

Lacazette en pourparlers avec l’OL

🗣️ Mikel Arteta sur une prolongation d'Alexandre Lacazette:



"Il y a une chance (qu'il signe un nouveau contrat), mais nous avons des décisions à prendre sur 3 ou 4 joueurs pour cet été. pic.twitter.com/qYKgIwg5En — Arsenal French Touch (@TouchArsenal) February 24, 2022

Mais rien ne dit que le joueur de 30 ans attendra le mois de mai pour savoir à quelle sauce il sera mangé la saison prochaine. D’autant plus qu’il n’est pas un titulaire indiscutable au sein du club londonien… Et sachant qu’Arteta souhaite recruter un nouveau buteur en vue de la saison prochaine, l’avenir de Lacazette semble quand même s'écrire bien loin d’Arsenal. En tout cas, selon Football London, Lacazette est en négociations avec Lyon pour la signature d’un accord de pré-contrat. Alors qu’il discute avec plusieurs clubs européens, le Français verrait d’un bon oeil un retour chez les Gones, là où il a explosé aux yeux du grand public avant d’être transféré chez les Gunners pour 53 millions d’euros en 2017. En attendant, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot vont continuer leur travail de sape pour tenter de faire revenir l’ancien enfant prodige au Groupama Stadium. Ce qui ne serait pas pour déplaire aux supporters…