OL ‍: Arsenal veut Malick Fofana… dans un an

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Pisté par de grands clubs européens durant ce mercato estival, Malick Fofana a des chances de rester à l’Olympique Lyonnais cette saison. Par contre, dès l’été prochain, il pourrait prendre la direction de la Premier League.

Présent dans le groupe de Paulo Fonseca et même annoncé dans le onze de départ probable pour affronter Metz ce samedi soir au Groupama Stadium dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, Malick Fofana va-t-il bouger avant la fin du mercato ? Personne ne peut l’affirmer, mais l’international belge reste courtisé par de très grands clubs européens. Cette semaine, le Bayern Munich a fait une approche concrète auprès de l’OL pour tenter de recruter l’ailier de 20 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une approche rejetée par les dirigeants de Lyon, qui ne lâcheront pas leur pépite sauf en cas d’offre de transfert de 40 millions d’euros. Une somme qui repousse tout le monde ou presque, y compris Liverpool qui était pourtant chaud à l’idée de recruter Fofana dès cet été. Mais par contre, la saison prochaine, si Fofana continue de bien progresser avec Lyon, ce montant ne fera plus peur aux gros bras européens.

Arsenal prépare déjà le terrain pour Fofana

We’re not signing Rodrygo. Arsenal delegates cannot travel to France to discuss Malick Fofana for fun.



Fofana is the person we’re most likely signing maybe not this summer but next.



The ground work has already started or has been done for Malick Fofona to join Arsenal. https://t.co/bzZc51KIWc pic.twitter.com/sidoep8kLb — Gooner Bells (@Aladin45922836) August 22, 2025

Si bien que certains d’entre eux sont déjà convaincus de passer à l’action en 2026. C’est notamment le cas d’Arsenal, qui envisage sérieusement de recruter Fofana, mais dans un an, selon les informations de Gooner Bells. « Les dirigeants d'Arsenal ne vont pas en France pour discuter de Malick Fofana pour le plaisir. Fofana est le joueur que les Gunners sont le plus susceptibles de signer, peut-être pas cet été, mais le prochain. Le travail de sape a déjà commencé pour que Malick Fofana rejoigne Arsenal », explique le suiveur des Gunners sur les réseaux sociaux. Déjà auteur d’une passe décisive lors du premier match de la saison contre Lens (1-0), Fofana va donc affoler la fin du mercato de l’OL, qui a besoin de faire une grosse vente pour ne plus être embêté par le gendarme financier du football français. Mais si le transfert de Fofana ne se fait pas avant septembre, le gros chèque sera assurément pour l’année prochaine, sachant que les grands clubs européens vont continuer de se battre pour s’attacher les services d’un des plus grands talents d’Europe.