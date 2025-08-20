OL ‍: Arsenal en panique, Malick Fofana recruté d'urgence ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Victime d’un gros coup dur avec la blessure au genou de son attaquant Kai Havertz, Arsenal souhaite recruter un élément offensif d’ici la fin du mercato. De quoi relancer la piste Malick Fofana.

Arsenal a profité du mercato estival pour considérablement renforcer son secteur offensif. Les Gunners ont misé sur Noni Madueke ainsi que sur Viktor Gyökeres, achetés pour un total supérieur à 120 millions d’euros. Mickel Arteta pensait certainement en avoir fini avec son recrutement en attaque, mais la blessure de Kai Havertz chamboule tout. L’international allemand est blessé au genou et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un énorme coup dur pour la direction du club londonien, qui réfléchit à recruter un nouveau joueur dans le secteur offensif selon les informations de The Athletic.

Arsenal de retour sur la piste Fofana ?

Un dossier qui pourrait directement impacter l’Olympique Lyonnais puisque Malick Fofana a un temps été annoncé dans le viseur du pensionnaire de l’Emirates Stadium. L’ailier belge de l’OL, qui a jeté un énorme flou quant à son avenir après la victoire lyonnaise à Lens samedi après-midi, fait justement partie des trois candidats pour rallier Arsenal d’ici au 31 août selon New Bet 365. Le média indique que Nicolas Jackson et Rodrygo sont les deux autres pistes étudiées par Arsenal, en plus de celle menant à Malick Fofana.

OL : Le transfert de Malick Fofana s'écroule https://t.co/RmsMt3unCH — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2025

Reste maintenant à voir si les Gunners jetteront leur dévolu sur le joueur de l’Olympique Lyonnais, passeur décisif pour Georges Mikautadze lors de la première journée de Ligue 1 samedi à Bollaert. En cas d’offensive d’Arsenal, il sera surtout intéressant de savoir la somme que le club rhodanien réclamera, les clubs anglais ayant pour réputation de signer des chèques hors du commun dans la dernière ligne droite du mercato lorsqu’ils sont dans le besoin, comme c’est ici le cas d’Arsenal. Les 40 millions d’euros un temps espérés pourraient être largement dépassés. De quoi permettre de rêver d’une dernière vente juteuse pour l’OL en ce mois d’août.