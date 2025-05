OL ‍: Ares Management perd patience ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les prochaines semaines vont être bouillantes pour l'OL et John Textor, et on ne parle pas du sportif. Le fonds d'investissement qui a prêté l'argent à l'Américain n'apprécie guère la tournure des choses.

John Textor a décidé de prendre la parole tard ce jeudi soir, par le biais d’un long communiqué. Présent en France en ce moment, l’Américain a choisi cet horaire tardif pour couper l’herbe sous le pied à L’Equipe, qui sort en ce moment un papier par jour sur la (mauvaise) santé financière de l’OL. C’est encore le cas ce vendredi où Régis Dupont explique que John Textor envisage de confier la gestion financière de l’OL à une société externe, afin de minimiser les coûts également. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais va même avoir besoin de liquidités selon le quotidien sportif pour pouvoir passer la DNCG sans se faire taper très fort sur les doigts dans quelques jours. Pas encore gagné donc.

Ares s'impatiente, ce n'est pas bon pour Textor

Surtout que, derrière John Textor, au-dessus d’Eagle, se trouve le fonds d’investissement qui a prêté l’argent au businessman : Ares. Un surpuissant agent financier qui peut, sous certaines conditions, récupérer la gestion et la propriété de l’OL si John Textor n'est plus jugé capable de rembourser le prêt. Une garantie pour les supporters rhodaniens, qui savent qu’Ares Management ne laissera pas le club partir en fumée en cas de gros danger sous peine de perdre les 400 ME prêtés à Textor. Et les intérêts qui vont avec, le prêt pouvant monter jusqu’à 19 % d’intérêts selon certaines conditions.

La société de Los Angeles, qui gère des centaines de milliards d’actifs dans le monde, n’est pas connue pour faire dans la dentelle quand la situation dégénère. Et selon L’Humanité, qui se penche sur le problème lyonnais en cette fin de saison, l’impatience pointe déjà le bout de son nez chez les Californiens. En cas de mauvaise décision de la DNCG, la prise de pouvoir pourrait avoir lieu beaucoup plus rapidement que prévu, pour faire vivre un été très chaud à John Textor et aux Lyonnais. Pas de quoi aider à la sérénité alors que le championnat de France se termine dans une semaine, avec une grosse incertitude sportive sur l’avenir européen ou non de l’OL.