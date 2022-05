OL : Appel au boycott, Aulas menace !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La défaite face à Metz a mis fin aux espoirs lyonnais de décrocher une place européenne en fin de saison. La colère est désormais énorme chez les supporters de l'OL, au point de faire sortir de ses gonds Jean-Michel Aulas.

Ce week-end, l’Olympique Lyonnais a eu le bonheur de gagner la Coupe Gambardella et de voir l’équipe féminine décrocher une victoire en D1 qui lui assure quasiment le titre national, mais c’est la défaite des joueurs de Peter Bosz à Metz qui a crispé la situation. Face au dernier de la Ligue 1, l’équipe lyonnaise n’a pas été au niveau et s’est inclinée (3-2). Et ce résultat négatif ferme la porte à une participation européenne de l’OL la saison prochaine, une énorme contre-performance pour Anthony Lopes et ses coéquipiers, qui visaient le podium en début de saison et assumaient cette ambition.

Après ce fiasco messin, les critiques sont tombées et parmi ces dernières, celle signée de Dominique Blanchard. Ancien journaliste de TF1, LCI et RMC, ce dernier a toujours affiché ses couleurs, à savoir celles de l’Olympique Lyonnais, et dimanche après-midi, il a lancé un appel aux autres supporters et non des moindres.

OL-Nantes sans supporters ? Un appel est lancé

Via Twitter, Dominique Blanchard a tout simplement appelé à un boycott du dernier match de la saison à domicile, ce sera contre le FC Nantes, récent vainqueur de la Coupe de France. « Pas un seul Lyonnais au stade ! Il reste un match à domicile le 14 mai face à Nantes. J’espère que ce jour-là les supporters lyonnais n’iront pas au Groupama Stadium. Sur une rencontre il faut montrer votre désapprobation de la politique sportive menée par les dirigeants. Un stade vide pour envoyer un double message, d’abord aux joueurs (qui sont en grande partie responsable), puis aux dirigeants (accumulent les mauvais choix depuis des années) les uns et les autres doivent se bouger afin que LYON retrouve un club digne de ce nom .Évidemment on a le droit de perdre une ou plusieurs rencontres , une coupe , le championnat, mais quand on possède un tel budget, des joueurs côtés, un stade et un super public on ne reste pas 10 ans de suite sans gagner le moindre trophée », a lancé l’ancien journaliste. Cela n’est pas resté sans réponse de Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas scandalisé par cet appel

Face à ce début de rébellion, le président de l’Olympique Lyonnais est monté au créneau sur Twitter et a accusé le supporter de se tromper de combat et de prendre des risques avec cet appel. « Cette remarque est inappropriée : le club est apprécié, que ce soit vous qui invitiez à la rébellion est ignoble. L’OL n’est pas sa à place en L1 mais a le meilleur ranking en coupe d’Europe de tous. La Coupe de France ? pas sportif. Faites attention en attisant la haine vs faites du GdB /Asse ! », a riposté Jean-Michel Aulas, déclenchant des commentaires négatifs, mais également positifs, certains étant persuadés qu’il est toujours le président qu’il faut pour ramener Lyon à son meilleur niveau, et refusant de boycotter le Groupama Stadium.