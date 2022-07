OL : Aouar se prend une claque au mercato, c'est compliqué

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL dans un an, Houssem Aouar est une cible de l’AS Roma lors de ce mercato estival.

Déjà bien armé dans ce secteur de jeu avec Lepenant, Reine-Adelaïde, Paqueta, Faivre, Caqueret ou encore Tolisso, l’Olympique Lyonnais ne s’opposera pas au départ de l’international français cet été. Jean-Michel Aulas et Peter Bosz l’ont avoué, l’effectif de l’OL est trop riche quantitativement et des joueurs tels que Lucas Paqueta ou Houssem Aouar ne seront pas retenus. Pas question en revanche pour Lyon de brader ses éléments à forte valeur marchande. Par conséquent, un chèque avoisinant les 15 millions d’euros est attendu par l’état-major de l’OL pour Houssem Aouar. L’AS Roma sera-t-elle prête à payer ce prix pour le milieu offensif formé chez les Gones ? S’il est impossible de le savoir pour l’instant, l’intérêt de José Mourinho pour Houssem Aouar a été confirmé dans son édition du jour par le Corriere della Sera.

Mourinho rêve de Frattesi, pas d'Aouar

View this post on Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Le journal italien dévoile en revanche un élément qui ne devrait pas plaire beaucoup à Houssem Aouar, c’est qu’il n’est que le plan B de José Mourinho à ce poste lors du mercato. Et pour cause, l’entraîneur de l’AS Roma a fait de Davide Frattesi sa priorité cet été. Les négociations sont en revanche au point mort entre le club de la Louve et Sassuolo, ce qui incite la Roma à se rabattre sur Houssem Aouar. Des négociations pourraient ainsi être lancées avec l’Olympique Lyonnais dans les jours à venir. Mais tandis que son nom a circulé dans certains clubs de milieu de tableau en Angleterre ainsi qu’au FC Séville, Houssem Aouar sera-t-il intéressé par l’idée de rejoindre la Roma, où il n’est finalement qu’un second choix dans l’esprit de l’entraîneur José Mourinho ? L’OL espère bien que oui dans le but de se séparer d’un gros salaire et d’entamer de la meilleure des façons son opération dégraissage.