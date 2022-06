OL : Aouar priorité surprise de Favre à Nice !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL dans un an, Houssem Aouar est sur le départ lors de ce mercato et son profil plaît à Lucien Favre du côté de Nice.

Annoncé avec insistance vers des clubs intermédiaires de Premier League ou de Série A lors de ce mercato estival, Houssem Aouar pourrait finalement rester en France. Si son départ de l’Olympique Lyonnais ne fait quasiment aucun doute, l’international français de 23 ans a une belle cote en Ligue 1 et selon les informations de Nice-Matin, Lucien Favre apprécie beaucoup les qualités d’Houssem Aouar, un joueur qu’il aimerait beaucoup recruter à l’OGC Nice, club duquel il est officiellement redevenu l’entraîneur lundi. Lucien Favre, dont le style de jeu inclus une grosse possession et des joueurs très techniques à l’intérieur du jeu, estime qu’Houssem Aouar est compatible à sa philosophie et qu’il est capable de le relancer après une saison décevante du côté de l’OL.

Favre aime beaucoup Aouar et Diop

Tandis que Nice-Matin n’évoque pas de prix pour le potentiel transfert d’Houssem Aouar, la presse italienne croit savoir que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot réclameront près de 20 millions d’euros pour l’international français, une somme que l’OGC Nice pourrait être réticente à mettre sur la table. Et pour cause, le milieu offensif de l’OL n’a plus qu’un an de contrat et sa dernière année en demi-teinte dans le Rhône ne justifie pas vraiment un tel tarif. Des négociations vont donc être menées par le Gym dans le but de faire baisser le prix du joueur. De son côté, Jean-Michel Aulas comptera sur l’intérêt de la Roma, qui semblait être le prétendant le plus sérieux d’Houssem Aouar à l’étranger, dans le but de faire monter les enchères. Dans le cas où la piste Aouar viendrait à tomber à l’eau, Nice a une piste de luxe sous le coude puisque le quotidien azuréen dévoile que Lucien Favre et Julien Fournier sont également intéressés par le prometteur milieu de terrain offensif monégasque Sofiane Diop, relégué sur le banc depuis le remplacement de Niko Kovac par Philippe Clément en cours de saison.