OL : Aouar pour oublier Paqueta, Lyon a une solution !

Par Eric Bethsy

A la veille de la fermeture du marché des transferts, Houssem Aouar a peut-être une dernière piste pour quitter l’Olympique Lyonnais. Le milieu sous contrat jusqu’en 2023 intéresse toujours Nottingham Forest, devancé par West Ham pour Lucas Paqueta.

Malgré le suspense relancé par Jean-Michel Aulas dimanche, West Ham a bien conclu le transfert de Lucas Paqueta lundi. Les Hammers ont finalisé l’arrivée du Brésilien pour 61,6 millions d’euros, dont 18,6 millions d’euros en bonus, sans subir la concurrence annoncée. « Je sais qu'il y avait un club anglais qui voulait se manifester au dernier moment donc peut-être que demain matin (lundi) on va se réveiller avec une nouveauté, confiait le président de l’Olympique Lyonnais sur Canal+ après le match nul à Reims (1-1). Je ne peux pas vous dire le nom. »

A en croire la presse anglaise, ce deuxième courtisan de Lucas Paqueta n’était autre que Nottingham Forest. Rien d’étonnant dans la mesure où le promu se montre particulièrement actif pendant ce mercato estival. Le pensionnaire de Premier League a d’ailleurs tenté d’attirer Houssem Aouar. Mais selon Le Progrès, son offre de 10 millions d’euros payables en six fois n’avait pas convaincu l’Olympique Lyonnais. Les deux clubs seraient tout de même restés en contact pour le Français et nos confrères d’outre-Manche affirment que Nottingham Forest pourrait oublier son échec pour Lucas Paqueta grâce à son ancien coéquipier.

L'OL dos au mur pour Aouar

En effet, le club anglais, provisoirement 14e de son championnat, et ce malgré les 18 recrues déjà enregistrées, souffre d’un manque de créativité offensive depuis le début de la saison. Houssem Aouar est donc considéré comme un possible remède à un prix nettement inférieur à celui de l’international auriverde. Rappelons que le pur produit rhodanien a entamé la dernière année de son contrat. Juste avant la fin du mercato, et sans prolongation prévue, on peut penser que l’Olympique Lyonnais ne se montrera pas gourmand.