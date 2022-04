OL : Aouar pour 30 millions d'euros, le rêve est terminé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un an, le contrat d'Houssem Aouar à l'Olympique Lyonnais s'achèvera et à priori le milieu de terrain de 23 ans ne sera pas prolongé. Sa vente au prochain mercato est acquise ou presque.

C’est une belle histoire qui risque de s’achever tristement. Longtemps considéré comme l’une des pépites de la formation lyonnaise, et promis à un brillant avenir sous le maillot du club de Jean-Michel Aulas, Houssem Aouar est désormais l’une des cibles préférées de certains supporters de l’OL. Il est vrai que même s’il a aligné les matchs, les performances d’Houssem Aouar ne sont pas à la hauteur des attentes, et que forcément il y a de la déception pour les fans lyonnais, tout comme pour le joueur qui a tout fait pour répondre aux exigences de Peter Bosz, notamment comme l’explique Le Progrès en recrutant un nutritionniste et un préparateur physique personnel.

La réalité est là, avec seulement 3 buts et 3 passes décisives, Houssem Aouar n’a pas fait une bonne saison, pas plus d’ailleurs que ses coéquipiers lyonnais. Mais comme il arrive à un an de la fin de son contrat, forcément cela pousse Jean-Michel Aulas à envisager une vente du milieu de terrain afin de ne pas le voir partir libre en 2023, même si un possible changement d'entraîneur pourrait encore changer la donne.

Aouar a un prix en chute libre, l'OL va devoir l'accepter

Cependant, celui dont la valeur a monté jusqu’à 50 millions d’euros, c’était en 2020, au moment où il connaissait sa première, et unique pour l’instant, sélection avec l’équipe de France de Didier Deschamps, n’a plus autant la cote sur le marché des transferts. Tandis que le site spécialisé Transfermarkt estime qu’il devrait rapporter 30 millions d’euros en cas de cession par l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato, la réalité serait bien différente, hélas pour l’OL. Le quotidien régional affirme ce samedi que si le président de Lyon a déjà eu un premier contact avec un club qui est intéressé par un transfert d’Houssem Aouar, l’offre serait très éloignée des 30 millions d’euros estimés. Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais pourra prendre le risque de faire traîner un éventuel accord l'été prochain en espérant une offre supérieure.