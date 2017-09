OL : Aouar met bien la pression sur Memphis Depay

Dans : OL, Europa League.

Qui pouvait croire cela possible il y a quelques semaines seulement, alors que Memphis Depay était un titulaire indiscutable et Houssem Aouar peinait à être intégré dans le groupe ou sur la feuille de match ?

Mais la rencontre de samedi dernier face à Dijon pourrait bien représenter un premier tournant de taille dans cette hiérarchie. En effet, le jeune lyonnais a sorti une performance de premier choix au poste d’ailier gauche où il a rapidement trouvé ses marques. De son côté, le Néerlandais avait été mis de côté par son entraineur. Il devrait retrouver sa place ce jeudi contre Bergame, avec un peu de pression comme le note Le Progrès, qui n’hésite pas à laisser entendre que les rôles pourraient s’inverser si la tendance se poursuivait.

« Au rayon réintégration, il y a bien sûr celles de Memphis et de Cornet. Et plus encore que l’ancien Messin, le Néerlandais aura une carte très importante à abattre ce soir tout en sachant qu’Aouar sort d’une prestation de qualité face à Dijon », explique ainsi que le quotidien régional, pour qui il est évident que les dernières sorties de Memphis Depay n’ont pas convaincu Bruno Genesio.