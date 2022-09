OL : Aouar, l'info mercato qui change tout

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Houssem Aouar vit un début de saison bien chaotique sous les couleurs de l'OL. Le milieu de terrain n'a pas forcément la confiance de Peter Bosz, qui le sait hésitant sur son avenir.

Lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar était encore une fois proche de quitter l'OL. L'international français avait des touches en Premier League mais surtout du côté du Betis. Finalement, Aouar ne s'est pas mis d'accord avec les clubs intéressés. A Lyon, on ne peut pas dire que Peter Bosz compte beaucoup sur lui, lui qui n'a pris part qu'à un seul match de Ligue 1 cette saison. Comme l'a récemment indiqué la direction lyonnaise, le club ne veut plus laisser partir de joueurs en fin de contrat. C'est pour l'instant le cas d'Aouar, dont le bail expire en juin 2023. Du coup, l'OL tente de prolonger son joueur. Et apparement, les discussions sont plus chaudes que jamais.

Aouar, l'OL ne désespère pas

▶️ À ce jour, Houssem Aouar 🇫🇷🇩🇿 n'a aucun accord avec le Betis ou avec un autre club.



▶️ Contrairement à ce qu'affirme la presse 🇪🇸, Aouar 🇫🇷🇩🇿 n'a acheté aucun logement à Séville.



▶️ L'OL souhaite et espère toujours prolonger son milieu de terrain pic.twitter.com/VfBPRtP6G9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 28, 2022

Selon les informations de Foot Mercato, L'OL souhaite toujours prolonger son milieu de terrain dans les prochaines semaines. D'autant plus que les pistes pour un départ ne sont plus si nombreuses. Le média rajoute en effet qu'Aouar n'a aucun accord avec le Betis pour une arrivée cet hiver ou l'été prochain. Une précision importante qui va à l'encontre de ce que croit savoir la presse espagnole, qui indiquait que le jeune Français avait déjà acheté un logement à Séville. A 24 ans, Houssem Aouar voit sa carrière stagner depuis pas mal de temps. Son statut à l'OL n'est pas aussi fort qu'avant et les clubs ne se bousculent pas pour le recruter, du moins pas à ses conditions. L'hiver prochain devrait en dire plus sur son avenir, alors que Lyon ne dira pas non à un départ si le joueur formé au club ne veut pas prolonger son bail. L'OL espère récolter un chèque de plus de 10 millions d'euros dans l'opération. De leur côté, les fans rhodaniens commencent à s'impatienter concernant le dossier Aouar, qui traine depuis de nombreux mois.