OL : Aouar futur shérif de Nottingham, 15 millions pour Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL dans un an, Houssem Aouar est proche d’un départ du côté de Nottingham Forest en Premier League.

L’opération dégraissage de l’Olympique Lyonnais peut commencer, à 15 jours de la fin du mercato. Le club rhodanien souhaite en priorité se débarrasser des joueurs dont le contrat expirera à la fin de la saison et c’est par exemple le cas d’Houssem Aouar. Titulaire lors de la première journée de Ligue 1 contre Ajaccio (2-1) en raison des nombreuses absences au milieu de terrain (Caqueret, Reine-Adelaïde, Faivre), l’international français est plus que jamais sur le départ. Courtisé par le Bétis Séville ou encore Leicester, Houssem Aouar va finalement rebondir à Nottingham Forest, promu cette saison en Premier League. Jean-Michel Aulas peut se satisfaire de ce transfert en Angleterre car selon les informations de Pedro Almeida, le président de l’OL va plus ou moins obtenir la somme qu’il avait exigé pour le transfert d’Houssem Aouar.

Aouar file à Nottingham Forest pour 15 ME

Houssem #Aouar is set to join Nottingham Forest from Lyon on a permanent deal for 15M€ + 3M€ in bonuses, medicals and paperworks are ready for the player in England. 🇲🇫🔴 #NottinghamForest — Pedro Almeida (@pedrogva6) August 14, 2022

Et pour cause, le journaliste croit savoir que l’accord entre l’Olympique Lyonnais et Nottingham Forest porte sur un deal à hauteur de 15 millions d’euros, plus 3 millions d’euros de bonus. Un deal très honnête pour les deux clubs au sujet d’un joueur à relancer certes, mais dont le talent ne fait aucun doute. L’Olympique Lyonnais, qui était totalement surchargé au milieu de terrain avec Lepenant, Tolisso, Caqueret, Reine-Adelaïde, Faivre, Paqueta et donc Aouar, va se décharger d’un joueur et qui plus est d’un gros salaire. Jean-Michel Aulas entend maintenant poursuivre dans cette direction. Le président de l’OL rêve de faire partir Moussa Dembélé, lui aussi en fin de contrat dans un an et pour qui les Gones ont reçu des propositions à hauteur de 15 millions d’euros. Mais l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid préfère rester à l’OL et partir, libre, dans un an. Da Silva, Boateng ou encore Kadewere ne seront pas non plus retenus en cas d’offre d’ici la fin du mercato…