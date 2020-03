OL : Aouar et Dembélé, coéquipiers et futurs ennemis ?

Dans : OL.

Moussa Dembélé ou Houssem Aouar ? La prochaine grosse vente de l’Olympique Lyonnais au mercato devrait concerner l’un de ces deux talents de l’effectif. Ou les deux.

Ils ont comme point commun de se diriger principalement vers l’Angleterre, et plus précisément Londres. Car concernant le numéro 8 de l’OL, deux clubs se retirent progressivement de la course. Pep Guardiola apprécie ses qualités, mais Manchester City n’a pas prévu de dépenser à ce niveau et reste surtout concentré sur l’appel de sa suspension des compétitions européennes décidée par l’UEFA. Même chose du côté de Liverpool, où Aouar a marqué des points chez les recruteurs, mais où une telle dépense n’est pas prévue et ne conviendrait pas au style de jeu des Reds. Il faut dire que l’OL a placé la barre très haut, avec des demandes à partir de 50 ME pour entamer les discussions.

Et finalement, le club le plus chaud pour recruter l’international espoirs est désormais Arsenal. C’est ce que dévoile le Daily Mail, pour qui Arsenal entend bien dépenser de l’argent l’été prochain pour renouveler une équipe qui ne parvient pas à retrouver les sommets. Et donner les moyens au nouveau manager Mikel Arteta de construire une équipe qui aime le ballon. Et pour cela, il est vrai que la présence d’Houssem Aouar serait plutôt logique. A l’heure où Chelsea fait le forcing pour Moussa Dembélé, les deux lyonnais pourraient donc bien se retrouver voisins, mais ennemis, dans quelques mois à ce train-là.