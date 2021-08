OL : Aouar et Arsenal, Lyon prêt à faire un choix fou !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier Houssem Aouar étant à l'arrêt, alors que le marché des transferts est entré dans ses derniers jours, l'Olympique Lyonnais pourrait finalement accepter de transiger avec Arsenal, qui est toujours intéressé par le joueur de l'OL.

L’Olympique Lyonnais a déjà vendu plusieurs joueurs depuis le début du mercato (Joachim Andersen, Jean Lucas, Melvin Bard), mais Jean-Michel Aulas ne refusera pas de céder Maxwel Cornet et Houssem Aouar, deux joueurs proches de la sortie. En attendant de savoir si Burnley va s’entendre avec Cornet, en Angleterre on regarde avec attention le cas Aouar. Car s’il y a un an l’OL attendait de nombreuses offres pour l’international tricolore, cet été ce n’est plus vraiment le cas, surtout au prix attendu par le club rhodanien. Alors bien évidemment, Houssem Aouar a encore deux ans de contrat avec Lyon et il n’y a pas d’urgence dans ce dossier. Mais selon Metro UK, le milieu de terrain de 23 ans pourrait tout de même rejoindre Arsenal dans les ultimes heures de ce mercato 2021.

Aouar / Toko. Le debrief de Thierry Henry pic.twitter.com/HT25gk0nfY — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) August 22, 2021

Pour obtenir un accord avec les Gunners, Jean-Michel Aulas aurait même accepté le principe d’un prêt avec option d’achat obligatoire dans un an afin de faciliter le transfert d’Houssem Aouar à Arsenal. Ayant dépensé pas mal de cash sur le transfert de Martin Odegaard, qui était la priorité absolue de Mikel Arteta, les dirigeants du club anglais sont prêts à s’engager avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert d’Aouar mais en repoussant le paiement total de l'opération. Ce deal, qui aurait semblé saugrenu il y a encore quelques mois, aurait reçu le feu vert du côté du Groupama Stadium, Peter Bosz ne retenant pas de force le milieu français au sein de son effectif même si forcément l'entraîneur néerlandais est conscient des qualités de son joueur.