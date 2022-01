OL : Aouar enfin sur le départ, l’indice tombe

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Changement prévu pour Houssem Aouar ! Le milieu lyonnais change officiellement d'agent et rejoint ICM Stellar Football. En vue notamment le prochain mercato estival où il pourrait prendre un nouveau départ loin de Lyon.

Houssem Aouar quitte officiellement... son agent. Le milieu lyonnais de 23 ans était lié avec l'agence américaine Wasserman depuis plusieurs années. Toutefois, les échecs des négociations du joueur avec des clubs comme la Juventus notamment, l'ont poussé à faire le ménage dans son entourage. Aouar rejoint officiellement l'agence ICM Stellar Football qui gère déjà des joueurs comme Gareth Bale, Jack Grealish ou encore le Français Eduardo Camavinga notamment. C'est le groupe lui-même qui l'a annoncé sur Instagram dans la soirée de mardi.

Changement d'agent donc changement de club pour Aouar ?

Cette nouvelle n'est pas anecdotique pour Aouar mais aussi pour l'OL. Elle est le signe d'un avenir plus ou moins mouvementé pour le jeune talent lyonnais. Sans doute pas pour cet hiver mais probablement pour cet été. En effet, à l'instar de Kylian Mbappé avec le PSG, Aouar sera en fin de contrat avec Lyon en juin 2023 et donc libre de partir pour le club de son choix dès le début d'année 2023. Pour ne pas revivre le scénario connu par le club parisien en ce moment, les Lyonnais n'auront que deux possibilités : obtenir une prolongation de contrat ou vendre leur pépite cet été. La seconde option semble déjà bien partie, surtout que l'OL est loin d'être assuré de voir l'Europe et la Ligue des Champions la saison prochaine. Celui qui a débuté avec les Gones en 2017 pourrait donc vivre ses derniers moments dans son club formateur avant de rejoindre, peut-être, une grosse écurie comme la Juventus qui avait failli l'acheter à l'été 2020.