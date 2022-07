OL : Aouar direction le Bétis, merci Nabil Fekir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les négociations se poursuivent entre l’OL et le Bétis Séville pour les transferts d’Houssem Aouar et de William Carvalho.

Désireux de vendre plusieurs joueurs afin de réduire sa masse salariale et de diminuer quantitativement un effectif pléthorique, l’Olympique Lyonnais a fait d’un départ d’Houssem Aouar une priorité lors de ce mercato estival. Très courtisé il y a deux ans, l’international français est ne croule plus sous les offres. Un club tient cependant la corde pour accueillir Houssem Aouar cet été, il s’agit du Bétis Séville. Et pour cause, des négociations sont actuellement menées entre le club sévillan et l’OL pour Houssem Aouar, lequel pourrait croiser la route de William Carvalho, dont la venue à Lyon est dans les tuyaux. Un accord total est encore lointain mais selon les informations du site Todo Fichajes, un pas décisif a été franchi en ce qui concerne Houssem Aouar, qui serait d’accord pour rejoindre le Bétis Séville.

Aouar convaincu par Fekir ?

Le média croit savoir que le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais s’est longuement entretenu avec son ancien coéquipier Nabil Fekir, qui évolue maintenant sous les couleurs du Bétis Séville. Hésitant au sujet de son avenir, Houssem Aouar aurait été convaincu par Nabil Fekir de l’intérêt de quitter l’OL pour le club de Liga espagnole. En revanche, le média ne précise pas si un accord a été trouvé sur le plan financier entre Houssem Aouar et le Bétis Séville, ce qui n’est pas certain dans la mesure où le joueur se montrait gourmand lors des dernières discussions. Par ailleurs, il est également nécessaire que l’Olympique Lyonnais se mette d’accord avec William Carvalho, un milieu défensif dont le profil a été validé par Peter Bosz. L’entraîneur de l’OL, qui souhaite instaurer un 4-3-3, désire recruter une sentinelle et verrait d’un très bon œil la venue de l’international portugais. Au contraire, Houssem Aouar n’a plus vraiment sa place dans un secteur de jeu ultra-concurrentiel à Lyon avec Faivre, Reine-Adelaïde, Paqueta, Caqueret ou encore Tolisso.