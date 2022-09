OL : Aouar de nouveau proposé à Manchester City

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Entré dans la dernière année de son contrat, Houssem Aouar pourrait quitter l’Olympique Lyonnais libre l’été prochain. Sa situation devrait attirer du beau monde. Et pourquoi pas Manchester City ? Sachant que le manager Pep Guardiola avait publiquement encensé le milieu de terrain.

Sauf revirement de situation, Houssem Aouar se dirige vers un départ libre et par la petite porte. Le milieu de l’Olympique Lyonnais a entamé la dernière année de son contrat. Et malgré les sollicitations de ses dirigeants, le pur produit du club rhodanien semble décidé à claquer la porte l'été prochain. Il faut dire que le Gone a besoin d’un déclic pour enfin relancer sa carrière. Depuis près de deux ans, Houssem Aouar ne répond plus aux attentes. A tel point que l’entraîneur Peter Bosz l’a écarté du onze de départ dès la saison dernière.

Sur la même longueur d’onde que ses supérieurs, le milieu polyvalent pensait partir cet été mais toutes les parties concernées n’ont jamais réussi à s’entendre. Finalement, cette déception pourrait faire les affaires d’Houssem Aouar. Certes, la saison s'annonce longue pour celui qui n’a même pas été convoqué pour le choc face au Paris Saint-Germain (défaite 0-1) dimanche dernier. Mais l’été prochain, s’il ne prolonge pas d’ici là, sa situation pourrait bien attirer des clubs plus ambitieux que Fulham, Nottingham Forrest ou le Betis Séville, ses prétendants du mercato estival. La preuve, le Manchester Evening News le cite parmi les futures bonnes affaires du marché des transferts.

Quand Guardiola était fan d'Aouar

Le média conseille ainsi à Manchester City de s’y intéresser à nouveau. Rappelons effectivement que les Citizens avaient déjà coché le nom d’Houssem Aouar il n’y a pas si longtemps, à l’époque où le Lyonnais crevait encore l’écran, notamment lors du Final 8 de la Ligue des Champions en 2020. Le talent du Français avait tapé dans l’œil du manager Pep Guardiola, lequel avait publiquement encensé ce joueur « incroyable » et « toujours très calme balle au pied, avec une excellente qualité technique ». Depuis, la carrière d’Houssem Aouar n’a pas pris la direction attendue et les recruteurs mancuniens ont peut-être arrêté de le suivre.