OL : Aouar, ce joueur qui chante avec les supporters

Dans : OL, Ligue 1.

A Lyon, on connaissait, avec Mapou Yanga-Mbiwa, les joueurs qui dansaient quand ils entendaient leur chanson dans la tribune. Un cap a été franchi avec l’éclosion d’Houssem Aouar, enfant de Lyon et supporter de l’OL depuis sa plus tendre enfance. Le jeune prodige, désormais bien installé dans le onze de Bruno Genesio, avoue sur Canal+ qu’il se laisse transporter par les chants du public quand il joue, et reprend même les refrains.

« Je suis en plein rêve, c’est mon club de cœur. C’est ce que je voulais faire depuis tout petit. Je savoure tous ces moments, les frissons sont là moi qui connaît les chants. Ça nous arrive de chanter en jouant. C’est quelque chose de très fort. Je vis un rêve dans mon club de cœur », a lancé le milieu de terrain lyonnais, qui est certainement le supporter avec la meilleure place dans le stade.