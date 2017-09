OL : Aouar c'est de l'or en barre, un consultant le confirme

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire au profit de Memphis Depay lors du match nul concédé au Groupama Stadium face à Dijon (3-3), Houssem Aouar n’a pas déçu.

Décisif, le jeune Lyonnais fait déjà l’unanimité au sein du club rhodanien. Consultant pour Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois avoue être charmé par le jeune attaquant de 19 ans. « Bon techniquement, il a respecté ce que le jeu lui demandait et a donc fait les bons choix. Impliqué sur le but de Fekir, il est également buteur. Il a réussi sa première ».

Néanmoins, l’ancien joueur de l’OL voit un problème dans la prestation d'Houssem Aouar. « Gros bémol tout de même pour ses corners pas très bien tirés » a-t-il regretté avant de parler de la jeunesse lyonnaise dans son ensemble. « Malgré le mauvais résultat, Bruno Genesio a prouvé qu’il faisait confiance aux jeunes, notamment avec la titularisation d’Aouar et les entrées de Maolida et de Geubbels. On espère les revoir ». Les supporters de l’OL aussi…