OL : Aouar bloque son départ, ça sera Lyon jusqu'au bout

Dans : OL.

Par Marc Verti

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Houssem Aouar va finalement rester à l'OL. Le milieu de terrain a lui-même pris la décision de ne pas quitter son club formateur.

Contre toute attente, Aouar va bien rester à l'OL. Selon les informations de l'Equipe et RMC Sport, le milieu de terrain de 24 ans va honorer sa dernière année de contrat à Lyon. Malgré les sollicitations de l'OGC Nice, du Bétis Seville ou de Nottingham Forest avec qui l'OL s'était pourtant mis d'accord, le franco-algérien va rester cette saison avec les Gones. Peut-être que la bonne dynamique de ce début de saison de l'OL a convaincu celui qui n'a disputé que 30 minutes de jeu contre Ajaccio. Avec 3 victoires et 1 match nul en quatre rencontres disputées, Lyon réalise un excellent début de saison en Ligue 1 et se positionne à la quatrième place du championnat, avec un match en retard contre le FC Lorient. Aouar est prêt à aider ses coéquipiers pour retrouver la Ligue des Champions.

Aouar reste, pour une prolongation ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Au club depuis 2009 et professionnel depuis 2016, Aouar n'a jamais caché son amour pour l'OL et son attachement à la ville des lumières. Désormais, reste à savoir ce que désire Aouar. Terminer son contrat dans son club de cœur et partir libre vers une nouvelle expérience. Ou engager des négociations pour prolonger. Avec un milieu Aouar, Tolisso, Caqueret, Lyon aura un entrejeu 100% lyonnais qui corrobore parfaitement avec la nouvelle politique mise en place par Jean-Michel Aulas qui consiste à donner plus de crédits aux joueurs qui ont l'ADN de l'OL. Avec l'objectif de revenir en Ligue des Champions, Houssem Aouar espère retrouver son niveau qui lui avait permis d'atteindre l'Équipe de France en 2020. Il devrait retrouver une place de titulaire dans le onze de Peter Bosz lors du prochain match de Lyon contre Angers.