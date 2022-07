OL : Aouar au Bétis, silence radio à Séville !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur la liste des transferts à l’OL durant ce mercato estival, Houssem Aouar est une piste du Bétis Séville.

La liste des joueurs qui ne seront pas retenus en cas de proposition est longue à l’Olympique Lyonnais cet été. En effet, après avoir recruté Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Johann Lepenant et bientôt Nicolas Tagliafico, le club rhodanien souhaite dégraisser afin d’offrir à Peter Bosz un groupe moins quantitatif et par conséquent moins difficile à gérer. Léo Dubois a fait ses valises pour Galatasaray et l’OL aimerait que Tino Kadewere, Jérôme Boateng ou encore Moussa Dembélé en fassent de même. En fin de contrat dans un an, Houssem Aouar fait également partie des joueurs que Lyon souhaite vendre. La piste la plus chaude mène au Bétis Séville, pour qui un échange entre Houssem Aouar et William Carvalho avait été évoqué il y a quelques jours. Interrogé au sujet de la potentielle arrivée du milieu offensif formé à Lyon dans les jours à venir, le directeur sportif du Bétis est toutefois resté muet.

Le Bétis, piste la plus chaude pour Aouar ?

Excellent anniversaire au Gone @HoussemAouar qui fête ses 24 ans ce jeudi ! 🥳🎂 pic.twitter.com/nu5tlWe6y9 — Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2022

« Je ne peux pas dire les mouvements que je fais. Je ne peux pas dire ça » a lancé le directeur sportif sévillan Antonio Cordon avant de poursuivre. « Nous sommes à un moment du mercato où nous ne pouvons pas donner d'informations sur ce que nous faisons. Les joueurs nous intéressent. Nous ne sommes pas tellement concentrés sur les arrivées » a-t-il ajouté. Autant dire que pour le Bétis Séville, hors de question de confirmer ou de démentir un intérêt pour Houssem Aouar. D’après la majorité des médias en Espagne et en France, la piste du Bétis est bien réelle pour le milieu offensif de l’OL, qui retrouverait à Séville un certain Nabil Fekir. Reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs alors que Lyon réclame près de 15 millions d’euros pour se séparer d’Aouar. Comme indiqué par ailleurs, Peter Bosz et l’état-major de l’Olympique Lyonnais ne sont pas fermés à l’idée d’un échange avec William Carvalho, qui intéresse le club rhodanien, pour qui la priorité du mercato est désormais de recruter une sentinelle.