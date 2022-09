OL : Aouar a marqué des points sans jouer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Perturbé par le mercato et diminué sur le plan physique, Houssem Aouar a vécu un début de saison compliqué. Le milieu de l’Olympique Lyonnais ne compte qu’une seule apparition. Mais les performances souvent décevantes de ses concurrents pourraient bien le relancer.

Six semaines. C’est le temps passé depuis la seule et unique apparition d’Houssem Aouar cette saison. Le milieu de l’Olympique Lyonnais avait débuté lors de la 1ère journée de Ligue 1 contre l’AC Ajaccio (2-1), avant d’être sacrifié au bout d’une demi-heure suite à l’exclusion du gardien Anthony Lopes. Depuis, la situation du Gone est assez floue. L’entraîneur Peter Bosz a évoqué des pépins physiques et les distractions du mercato pour expliquer ses absences du groupe.

Aouar pour remplacer Paqueta ?

Et le week-end dernier, Houssem Aouar a assisté du banc des remplaçants à la défaite sur le terrain de l’AS Monaco (2-1). Le Français serait-il condamné à passer la saison dans l’ombre ? Lui dont le contrat expire l’été prochain. Ce n’est pas si sûr. En effet, Peter Bosz aura peut-être besoin de le relancer rapidement. Sans être impressionnant, Maxence Caqueret s’est imposé à l’un des deux postes de relayeur. Mais Corentin Tolisso, Jeff-Reine Adélaïde et Romain Faivre, souvent décevants, devraient inciter le Néerlandais à tenter la solution Houssem Aouar.

🚨| Selon la @LGDFennec, Houssem Aouar à définitivement opté pour l’Algérie !



Cependant, en manque de temps de jeu, le joueur préfère être en possession de ses moyens avant de rejoindre les Fennecs.



Par conséquent, son arriver serait prévu pour novembre ! pic.twitter.com/JhmkSwfjdy — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 16, 2022

Il faut dire que le milieu polyvalent possède le profil qui manque à l’Olympique Lyonnais. Capable d’assurer la transition entre le milieu et l’attaque, Lucas Paqueta, transféré à West Ham cet été, n’a pas vraiment de successeur. Le pur produit du club rhodanien peut devenir l’alternative recherchée dans la mesure où Peter Bosz, mis sous pression par le directeur du football Vincent Ponsot, semble prêt à opérer des changements. Selon L’Equipe, le technicien va en effet abandonner son 4-3-3 pour un 4-4-2 avec Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé associés en pointe. Un motif d’espoir l’ancien Bleuet.