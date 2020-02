OL : Aouar à la Juventus, Rudi Garcia applaudit l'intox

Dans : OL.

A la veille du match OL-Juventus, Rudi Garcia a été interrogé sur les rumeurs qui font d'Houssem Aouar une cible potentielle du club italien au prochain mercato.

C’est un grand classique européen, quand deux équipes s’affrontent des rumeurs circulent quelques jours avant pour annoncer des transferts possibles entre les deux clubs. Si Jean-Michel Aulas et Juninho ont clairement fait savoir qu’ils aimeraient voir Blaise Matuidi signer à l’Olympique Lyonnais, le champion du monde français arrivant en fin de contrat, ce dernier a répondu en expliquant qu’il allait rester une saison de plus à la Juventus. Mais la presse italienne a annoncé de son côté le très vif intérêt de la Vieille Dame pour Houssem Aouar. Une rumeur très flatteuse pour le jeune joueur lyonnais.

Interrogé sur ce bruit relayé en Italie, Rudi Garcia, qui connaît bien la Serie A et la presse transalpine, a reconnu qu’il n’était pas réellement étonné. « C’est de bonne guerre avant un match comme celui-là. Houssem est avec nous et il est un joueur important dans notre groupe. C’est dans ce genre de matches que nos joueurs à fort potentiel peuvent nous faire gagner », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Même si Houssem Aouar quittera probablement un joueur le club rhodanien, ce ne sera pas demain et il aura probablement à coeur de montrer à la Juventus et à l'Europe que sa réputation mérite qu'on s'intéresse à lui.