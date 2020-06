OL : Aouar à la Juve c'est non, Matuidi à Lyon c'est oui !

Dans : OL.

Le mercato estival n’a pas officiellement ouvert en Italie, mais cela n’empêche pas les rumeurs de se multiplier au sujet d’un possible transfert d’Houssem Aouar à la Juventus Turin.

Le meneur de jeu des Gones dispose d’un bon de sortie, et le champion d’Italie en titre fait partie des clubs intéressés par son profil, au même titre que Manchester City. Mais dans une interview accordée ce mardi à la Gazzetta dello Sport, Jean-Michel Aulas a fait redescendre la pression dans ce dossier, indiquant notamment qu’il n’avait pas reçu la moindre offre de la Juventus Turin pour son leader de 21 ans. Par la même occasion, le président de l’OL a fait passer un message à Blaise Matuidi, dont le nom avait été lâché par Juninho il y a quelques mois, et qui figure visiblement toujours parmi les grands rêves de Lyon à l’avenir.

L'appel du pied d'Aulas à Matuidi

« Pour plaisanter, j’ai toujours dit que ce serait pas mal de faire affaire avec la Juve, mais je ne pense pas que la Juve soit la priorité d’Aouar. Et je n’ai jamais reçu d’offre de Turin, sauf pour des joueurs de second plan dont je ne me rappelle plus les noms… Matuidi ? C’est un leader positif, qui incarne la technique et l’expérience. Nous avons essayé de le recruter l’été dernier. Par les temps qui courent, le mercato sera dur pour tout le monde. Mais si Blaise revoit ses exigences et que la Juve le libère, il pourrait être un renfort formidable pour nous » a indiqué Jean-Michel Aulas, lequel serait absolument ravi d’accueillir le champion du monde à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que ce renfort serait considérable pour le 7e de Ligue 1. Mais au vu des émoluments perçus par l’ancien Parisien à Turin, la piste semble très délicate à concrétiser…