OL : Aouar à Francfort, c'est presque signé !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais libre de signer où il le souhaite pour la saison prochaine, Houssem Aouar a fait son choix et le joueur de l'Olympique Lyonnais s'apprête à signer avec un club de Bundesliga.

N’ayant pas prolongé son contrat avec l’OL, il était désormais clair qu’Houssem Aouar allait partir de son club formateur, et cela sans que sa prochaine équipe n’ait un seul euro à verser à Lyon. Depuis des mois, on évoquait des pistes et notamment en Italie, le nom de la Juventus et de la Roma ayant été cité. Mais à encore croire les révélations de Patrick Berger, le très bien informé rédacteur en chef de la chaîne allemande Sport 1, l’avenir d’Houssem Aouar va s’inscrire du côté de la Bundesliga et plus précisément de l’Eintracht Francfort, actuel sixième du classement et vainqueur de la dernière édition de l’Europa League. Selon le journaliste allemand, rien n’est encore définitivement signé, mais les négociations sont à « un stade avancé » et le joueur de l'OL pourrait franchir le Rhin cet été.

Aouar a choisi un club allemand très ambitieux

#SGE - Houssem Aouar is close to join Eintracht Frankfurt as free agent. The 24yo midfielder turned down proposals from other clubs in summer, like ManUnited. Nothing signed yet but negotiations in advanced stages. Signing fee: €5m, salary around €3m. ⚫️🔴 @SPORT1 @CMoffiziell — Patrick Berger (@berger_pj) March 1, 2023

Pour s’engager avec le très ambitieux club de Francfort, Housem Aouar touchera une prime à la signature de 5 millions d’euros et aura un salaire annuel de 3 millions d’euros. Il n'y aura évidemment aucune surprise du côté de John Textor et Jean-Michel Aulas, les deux dirigeants de l'Olympique Lyonnais ayant compris depuis mal de temps que le milieu de terrain de 24 ans, formé à l'OL, allait partir libre. Sportivement, Laurent Blanc ne comptait plus vraiment sur Aouar, lequel était même pris en grippe par une partie du Groupama Stadium. Reste à finaliser tout cela entre le joueur lyonnais et l'Entracht Francfort, mais l'opération paraît réellement imminente. Pour rappel, cette saison, le club allemand était dans la poule de l'OM en Ligue des champions, et s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Au match aller, Francfort est tombé à domicile contre Naples (0-2) et semble donc en grand danger.