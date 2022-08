OL : Anthony Lopes suspendu trois matchs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le cas d'Anthony Lopes était étudié ce mercredi par la commission de discipline de la LFP et le gardien de but de l'Olympique Lyonnais sait désormais à quoi s'en tenir.

Auteur d’une sortie kamikaze vendredi soir lors du premier match de la saison de Ligue 1 contre Ajaccio, Anthony Lopes avait été logiquement expulsé, provoquant en même temps un penalty. Ayant fait le déplacement jusqu’à Paris afin de défendre sa cause devant la commission de discipline, notamment en faisant remarquer qu’il s’agissait-là de son deuxième carton rouge en près de 400 matchs de Ligue 1, le gardien de but international portugais de l’OL a cependant été sanctionné de trois matchs de suspension par le gendarme du football professionnel. Il ratera donc les rencontres face à Lorient, Troyes, et Reims. Entré en cours de match contre Ajaccio, Rémy Riou va donc continuer l’intérim dans les buts de l’Olympique Lyonnais.