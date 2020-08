OL : Anthony Lopes retrouve l'équipe du Portugal

Dans : OL.

Le gardien de but de l'Olympique Lyonnais fait son retour en sélection du Portugal après une pause de plus d'un an et demi.

Le Portugal a dévoilé ce lundi la liste des joueurs retenus par Fernando Santos pour les deux matchs que le champion d’Europe en titre jouera contre la Croatie et la Suède en septembre dans le cadre de la Nations League. Et dans ce groupe on retrouve Anthony Lopes, le gardien de but de l’OL qui en février 2019 avait annoncé qu’il souhaitait se mettre en pause avec le Portugal. Le sélectionneur portugais a précisé que ce retour de Lopes devait déjà intervenir en mars s’il n’y avait pas eu la pause liée au coronavirus.