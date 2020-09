OL : Anthony Lopes est furieux, il accuse les attaquants

Dans : OL.

Le gardien de but de l'Olympique Lyonnais n'a pas mâché ses mots après le nul de l'OL contre Nîmes. Pour Anthony Lopes, les choses doivent changer dans la capitale des Gaules.

Auteur d’une excellente prestation face au Nîmes Olympique, il a notamment réalisé une parade spectaculaire juste avant la pause, Anthony Lopes n’était pas d’humeur badine après la rencontre lorsqu’il est venu répondre à Téléfoot. Agacé du scénario de cette rencontre qui s’est soldée par un score nul (0-0), le portier international portugais de l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à mettre en cause l’efficacité des attaquants de l’OL, dont il estime qu’ils vendangent un peu trop les quelques occasions du club de Jean-Michel Aulas. Anthony Lopes ne tombe pas dans la panique, mais il tire très clairement le signal d’alarme avant que la saison 2020-2021 tourne au fiasco pour Lyon.

« S’il faut s’inquiéter après 5 points pris sur 12 ? Oui je pense, même si s’inquiéter est un bien grand mot. Quand on est l’Olympique Lyonnais, 5 points sur 12 c’est tout simplement inadmissible. On se doit de faire carton plein à domicile, ces matchs-là sont ultras importants pour prendre le maximum de points et créer une forteresse au Groupama Stadium et cela n’a pas été le cas. On passe une semaine compliquée, il faut se mettre au travail (…) Colère ? Evidemment, quand on ne gagne pas à domicile, il y a de la frustration, de l’énervement (…) Là, il nous a manqué les buts, défensivement on a été très sérieux, très costaud, et on a eu les situations en début de match pour pouvoir en mettre un ou deux et on ne le fait pas. Cela fait deux ou trois matchs que c’est comme cela, et on doit saisir ses chances pour se rendre la tâche facile », a prévenu Anthony Lopes, conscient que l’Olympique Lyonnais joue tout sur la Ligue 1 en 2020-2021 et ne peut pas traîner en route.