OL : Anthony Lopes désigné meilleur gardien de L1 par 10 experts

Dans : OL, Ligue 1, LOSC, PSG.

Ce vendredi, à la demande du Parisien, un jury composé de dix anciens gardiens de but ou spécialistes de ce poste, a été appelé à désigner le meilleur portier de Ligue 1. Et c'est Anthony Lopes, le gardien de l'Olympique Lyonnais qui a été désigné comme étant le numéro 1 à ce poste devant Mike Maignan (Lille) et Alphonse Aréola (PSG). Derrière ce podium de luxe, on trouve dans l'ordre Benjamin Lecomte (MHSC), Edouard Mendy (Reims) et Stéphane Ruffier (ASSE). Dans le même temps, le quotidien a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs, lesquels placent eux aussi Anthony Lopes sur la première marche, mais cette fois devant Stéphane Ruffier, Alphonse Aréalo étant là encore troisième.

Membre du jury, où l'on retrouve par exemple Nicolas Dehon, Christophe Lollichon, Jean-Luc Ettori ou bien encore Jean-Michel Moutier, Pascal Olmeta et Gaëtan Huard, Jérôme Alonzo est le seul à avoir donné le classement dans l'ordre et il justifie son choix de faire d'Anthony Lopes le meilleur gardien de Ligue 1. « Entre Lopes et Maignan, c’est caviar ou champagne. Mais Lopes est très bon depuis trois ans. Encore plus cette année. Sans lui, Lyon serait 5e au mieux. Maignan, c’est la révélation de la saison pour le grand public, plutôt une confirmation pour moi. Il a longtemps été sous-coté. Mais pour être franc, je ne le voyais pas si bon. Quant à Areola, je ne peux le mettre qu’à la 3e place, car il joue deux fois moins que les autres. Il est urgent de l’installer numéro 1 du PSG », explique celui qui a été gardien de but pour Nice, l'OM, l'ASSE, le PSG et Nantes, et ne peut donc être taxé d'être pro-OL.