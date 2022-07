OL : Anthony Lopes alerté par Peter Bosz sur ce problème

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Anthony Lopes a prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025, mais le gardien de but a encore des choses à apprendre. Peter Bosz a bien l'intention de le faire progresser.

Le 9 juin dernier, et à l’entame de sa dernière année de contrat avec l’OL, Anthony Lopes prolongeait son engagement de trois ans avec son club de toujours, lui le plus supporter des joueurs de Lyon. Cependant, l’international portugais le sait, Peter Bosz avait voulu lui coller un concurrent dans les jambes lorsque l’an dernier il était arrivé sur le banc du club de Jean-Michel Aulas. Sans un bug au mercato, c’est André Onana qui serait probablement le numéro 1 dans les buts de l’Olympique Lyonnais. Cependant, au milieu d’une saison compliquée pour son équipe, Anthony Lopes a tiré son épingle du jeu, le retour de Rémy Vercoutre dans le staff de Bosz ayant été un choix judicieux. Cependant, l’entraîneur néerlandais veut tirer le maximum de chacun de ses joueurs, et bien évidemment de son gardien de but titulaire. Et pas uniquement sur le plan mental.

Anthony Lopes toujours motivé pour progresser avec l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Lopes officiel (@antholopes_officiel)

Car s’il y a bien un secteur où le portier de 31 ans a progressé, c’est dans ce secteur. Terminé le Anthony Lopes surexcité et dont le comportement sur les pelouses avait donné lieu à quelques polémiques spectaculaires, ses sorties musclées ayant parfois dépassé les bornes. Le gardien de but de l’Olympique Lyonnais a travaillé dans ce domaine et la saison passée, il a été exemplaire, tout en conservant son meilleur niveau sportif. Non, ce qui a titillé Peter Bosz ce sont les dégagements d’Anthony Lopes, un aspect du jeu essentiel pour les portiers modernes. Selon Le Progrès, après le match gagné dimanche à Feyenoord, l’entraîneur néerlandais a demandé à Lopes de faire nettement mieux dans ses « dégagements trop longs ». Et les spectateurs présents mardi à l’entraînement ont vu qu’effectivement le gardien de but travaillait sur tout cela. Action, réaction.