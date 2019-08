OL : Andersen l'inquiète, il le dit franchement

Dans : OL, Ligue 1.

Pas au mieux durant les deux premiers matchs de la saison, Joachim Andersen a encore montré des signes de fébrilité face à Montpellier, mardi soir (1-0). L’international danois a notamment provoqué un penalty, raté par Andy Delort, et ne s’est pas montré à son avantage dans de nombreux duels aériens. Evidemment, il faut laisser du temps à ce jeune international danois qui découvre la Ligue 1. Mais cette période d’adaptation est tout de même préoccupante pour Nicolas Puydebois, lequel a livré ses inquiétudes au site Olympique-et-Lyonnais.

« Une nouvelle prestation décevante. Il provoque un penalty et perd son duel aérien sur le but de Montpellier (42e, 1-0). Le Danois a été peu à l’aise dans ses relances tout au long de la rencontre. Dans un club aux ambitions élevées comme l’OL, on se doit d’être performant tout de suite. Force est de constater que ce n’est pas le cas pour Joachim Andersen. Sa fébrilité est vraiment inquiétante en ce début de saison » a déploré l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, qui considère par ailleurs que Lucas Tousart, Thiago Mendes, Bertrand Traoré ou encore Youssouf Koné ne sont pas à loger à meilleure enseigne après cette défaite à La Mosson.