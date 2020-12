OL : Andersen II, le retour, c'est pour bientôt à Lyon

Dans : OL.

Jugé comme un gros flop à l’Olympique Lyonnais, Joachim Andersen essaye de se reconstruire cette saison avec Fulham en Premier League.

En octobre dernier, lors des dernières heures du mercato estival, Joachim Andersen a filé à l’anglaise. Dans le cadre d’un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’un bonus similaire en cas de maintien du club londonien en PL, le défenseur central est effectivement parti à Fulham. Mais sachant que son prêt n’a pas d'option d’achat, l'international danois pourrait bien revenir à Lyon en 2021. Acheté pour 24 ME durant l’été 2019, le joueur de 24 ans envisage en tout cas un futur à l’OL, même s’il s’impose actuellement dans le championnat anglais, avec cinq titularisations et un brassard de capitaine chez les Cottagers.

« Rester à Fulham ? Il est trop tôt pour entamer des discussions à ce sujet. Mon objectif est de faire une bonne saison avec Fulham et de les aider à se maintenir en Premier League. Puis nous verrons ensuite cet été ma situation à Lyon. Un retour à Lyon ? C’est toujours mon plan de retourner à Lyon. Je suis l'équipe et mes coéquipiers. Bien qu’il y ait eu beaucoup de changements dans l’équipe, j’ai encore beaucoup de coéquipiers à Lyon et j’espère le meilleur pour le club. J'ai regardé quelques matchs et ils font une bonne série en ce moment. Il est difficile de dire pourquoi ils gagnent plus en ce moment. Peut-être est-ce parce que c’est plus facile sans la coupe d'Europe, donc il y a plus de temps pour se concentrer sur la Ligue 1 et que les joueurs jouent plus ensemble maintenant », a lancé, sur Foot Mercato, Andersen, qui sait que le probable départ de Rudi Garcia, avec qui il était en froid, pourrait relancer son aventure chez les Gones.