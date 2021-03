OL : Andersen à Lyon ou ailleurs, c’est le flou total

Dans : OL.

Le 5 octobre 2020, l’Olympique Lyonnais actait le prêt sans option d’achat de Joachim Andersen à Fulham, promu en Premier League.

De toute évidence, l’international danois de 24 ans n’entrait pas dans les plans de Rudi Garcia. Sur ce coup-là, l’entraîneur de l’OL n’a pas vraiment eu le nez creux. Et pour cause, l’ancien défenseur central de la Sampdoria de Gênes s’est très vite imposé comme un taulier de Scott Parker à Fulham au point de porter régulièrement le brassard de capitaine. Utilisé à 22 reprises en Premier League cette saison, Joachim Andersen a de nouveau livré une prestation aboutie face au Liverpool de Mohamed Salah dimanche après-midi à Anfield lors du succès des Cottagers (0-1) grâce à un but de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mario Lemina.

Le 30 juin prochain, Joachim Andersen effectuera son grand retour à l’OL, avec une valeur marchande intéressante et un statut totalement différent de celui qui était le sien en octobre 2020. Mais pour l’heure, impossible de savoir ce que Juninho et Jean-Michel Aulas feront de l’ancien taulier de la Samp dans la mesure où, selon les informations du journaliste Julien Huët, le futur entraîneur de l’OL sera l’un des principaux décideurs dans ce dossier. « Joachim Andersen nommé au titre de joueur du mois de février en Premier League. Fulham ne bénéficie pas d’option d’achat et le Danois est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2024. Son avenir dépendra en partie du coach de l’OL à partir de la saison pro » a publié le journaliste, pour qui le flou est encore épais autour de la situation de Joachim Andersen. De son côté, le Danois reste focus sur l’objectif maintien de Fulham, actuel 18e de Premier League à égalité avec Brighton, 17e.