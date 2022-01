OL : Ander Hererra du PSG à Lyon, il est en plein doute

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL s’active pour remplacer Bruno Guimaraes et aurait des vues sur Ander Herrera, en manque de temps de jeu avec le PSG.

Qui pour remplacer l’excellent Bruno Guimaraes à l’Olympique Lyonnais ? Sur le départ vers Newcastle pour environ 40 millions d’euros hors bonus, l’international brésilien va laisser un immense vide dans la capitale des Gaules. Et pour cause, Bruno Guimaraes était sans conteste l’un des tauliers de l’OL depuis le début de la saison, un joueur sur lequel Peter Bosz s’est énormément appuyé. Son départ ne sera donc pas sans conséquences mais la direction sportive de l’OL a bien l’intention d’utiliser l’argent du transfert de Bruno Guimaraes pour se renforcer. En plus de Romain Faivre, les Gones souhaitent recruter un milieu défensif et jeudi soir, le nom d’Ander Herrera, en manque de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, a été évoqué.

Ander Herrera à l'OL, il laisse planer le doute

Jeudi de travail ❤️⚽️ pic.twitter.com/fnvFHoWbk7 — Ander Herrera (@AnderHerrera) January 27, 2022

A l’instar de Leandro Paredes ou encore de Julian Draxler et de Layvin Kurzawa, le milieu de terrain espagnol ne sera pas retenu par le PSG en cas de proposition lors de ce mercato hivernal. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais, qui se verrait bien récupérer Ander Herrera sous la forme d’un prêt de six mois avec prise en charge partielle du salaire par le PSG. Une information que l’ex-milieu relayeur de Manchester United a rapidement démenti sur son compte Instagram avec un énorme « FAKE ». Mais le doute est permis ce vendredi dans la mesure où Ander Herrera a rapidement supprimé sa story sur Instagram. Toutes les interprétations sont donc possibles, y compris de penser qu’Ander Herrera a finalement été convaincu par les dirigeants du Paris Saint-Germain de l’intérêt d’un prêt de six mois dans un autre club de Ligue 1. Pour le PSG, cela permettrait de ponctuellement diminuer la masse salariale, ce qui ne serait pas du luxe à quelques heures de -probablement- accueillir Tanguy Ndombele et son salaire XXL…