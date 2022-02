OL : Amine Gouiri et Lyon, les regrets sont éternels

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Même s’il a perdu avec son équipe de Nice sur la pelouse du Groupama Stadium de l’OL le week-end dernier (0-2), Amine Gouiri laisse des gros regrets chez les Gones…

Plus jeune, au centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri était souvent comparé à Karim Benzema. Sauf que contrairement à l’actuel attaquant du Real Madrid, le joueur de 21 ans n’a pas eu la chance d’exploser aux yeux du grand public sous le maillot de son club formateur. Tout simplement parce que Rudi Garcia n’a pas cru en lui en 2020, avant son transfert à Nice contre un chèque de 7 millions d’euros. Un montant qui paraît aujourd'hui dérisoire, vu que Gouiri vaut désormais au moins 40 ME. En même temps, le buteur enchaîne les bonnes performances avec les Aiglons. Auteur de onze buts et de sept passes décisives en 26 matchs cette saison, Gouiri fait maintenant partie des meilleurs attaquants de L1. De quoi donner des regrets à l’OL, qui a laissé partir un futur crack sans lui avoir laissé sa chance…

« Gouiri, c'est l'un des plus gros regrets que le club puisse avoir »

🗨️ "Gouiri, c'est l'un des plus gros regrets que le club puisse avoir, que moi j'ai aussi"



Maxence Caqueret se confie sur son histoire avec l'OL et son désir de continuer avec le club 🗣️



🎙️ raphaeldome pic.twitter.com/gpoYQOcbeQ — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 13, 2022

Un très gros regret pour Maxence Caqueret, qui aurait bien voulu remettre l’OL sur le devant de la scène avec Gouiri à la pointe de l’attaque. « Si ça m'énerve de voir Gouiri exploser à Nice ? Je suis content de le voir réussir à Nice, mais Gouiri, c'est l'un des plus gros regrets que le club puisse avoir, que moi j'ai aussi… J'ai fait toutes mes classes avec lui et on se connaissait pas mal. Jouer avec lui ici à Lyon, ça aurait été beau », a balancé, sur Canal+, Caqueret, qui espère jouer avec Gouiri chez les pros un jour. Que ce soit dans un club étranger ou même en équipe de France, sachant que les deux Lyonnais d'origine ont déjà évolué ensemble chez les Espoirs au cours des derniers mois.