OL ‍: Almada pour 40 millions, un géant d'Espagne arrive

Alors que l’Olympique Lyonnais a poussé un grand ouf de soulagement après l’appel devant la DNCG, le club rhodanien va devoir être malin sur le mercato. Dans un premier temps, le board de l’OL espérait conserver Thiago Almada, cela semble mission impossible.

Au cœur d’un imbroglio du côté du Brésil, Botafogo va devoir se séparer rapidement de Thiago Almada. L’international argentin (dix sélections, quatre buts) va changer d’air cet été et les prétendants ne manquent pas. L’OL aimerait garder le joueur qui a fini la saison avec le club. Mais avec une situation financière précaire, il ne sera pas aisé de conserver le milieu de 24 ans. Surtout que ce week-end, un cador européen est venu aux renseignements pour Almada. Selon Fabrizio Romano, c’est l’Atletico Madrid qui se place désormais comme le favori. Botafogo ne devra pas traîner pour choisir le nouveau club de son joueur. Pour rappel, la FIFA a mis le nez dans le dossier Almada. Botafogo n’a toujours pas versé le moindre euro à Atlanta. L’instance pourrait donc obliger le club brésilien à verser la totalité des 19,5 millions d’euros d’un coup. John Textor va devoir faire rentrer de l’argent rapidement.

