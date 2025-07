OL ‍: Almada à l'Atlético, tout est bouclé ‍!

L'aventure de Thiago Almada à l'Olympique Lyonnais ne va durer que 6 petits mois. Le milieu argentin va rejoindre l'Atlético Madrid pour 40 millions d'euros selon Fabrizio Romano.

Avec le pressing incessant de l'Atlético Madrid et ses propres problèmes financiers, l'Olympique Lyonnais savait qu'il aurait bien du mal à conserver Thiago Almada. Les Gones n'auront finalement mis que quelques jours à craquer. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le transfert du jeune milieu argentin chez les Colchoneros est acté. L'Atlético Madrid et l'OL ont trouvé un accord pour une vente comprise autour de 40 millions d'euros. Le joueur approuve également le mouvement. Une grosse perte sportive pour Lyon après les départs de Cherki et Lacazette. Néanmoins, cet argent permettra aux Lyonnais de lancer le mercato au niveau des achats.

