OL : AliExpress, un nouveau partenaire chinois pour Lyon

Malgré la crise actuelle, l'Olympique Lyonnais annonce ce samedi la signature avec un nouveau partenaire chinois bien connu en France.

Le secret avait été un peu éventé, puisque vendredi lors de la conférence de presse de Rudi Garcia la marque avait été exposée, mais c’est désormais officiel, AliExpress, une gigantesque boutique en ligne chinoise, devient partenaire de l’Olympique Lyonnais. « Ce partenariat avec un acteur mondial du commerce en ligne nous conforte dans notre stratégie de marque. Nous allons beaucoup apprendre en alignant les synergies et en partageant l’expertise de notre partenaire dans de nombreux domaines. Nous allons également expérimenter de nouvelles façons de communiquer pour toucher les communautés de fans », s’est réjoui Jean-Michel Aulas.

« La marque AliExpress bénéficiera d’un large dispositif de visibilité déployé sur les rencontres de l’équipe masculine de l’Olympique Lyonnais. Le logo sera présent sur la manche gauche du maillot pour toutes les rencontres de Ligue 1 à partir du match OL / PSG ce dimanche 21 mars au Groupama Stadium. En outre, la marque bénéficiera d’un certain nombre d’éléments de visibilité autour du terrain tel que les tapis 3D et de la visibilité sur le système de LED. Le partenariat intégrera par ailleurs, un package marketing d’activations digitales sur les médias du club, et d’animations autour des matches de l’équipe », précise l’Olympique Lyonnais dans son communiqué dévoilant ce partenariat dans le montant n’est pas connu. Pour rappel, l’OL compte dans son capital IDG Capital Partners, un investisseur chinois.