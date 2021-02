OL : Alerte rouge, Vincent Duluc cible quatre Lyonnais

Dans : OL.

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais a réalisé la très mauvaise opération de la 25e journée de Ligue 1 en s’inclinant à domicile contre Montpellier (1-2).

Plus tôt dans la semaine, Rudi Garcia avait effectué un large turn-over en Coupe de France contre l’AC Ajaccio. Malgré la victoire écrasante de son équipe face aux Corses, le technicien rhodanien avait mobilisé ses habituels titulaires contre le MHSC. Le problème, c’est que ceux-ci sont bien moins performants qu’il y a quelques semaines selon Vincent Duluc. Dans les colonnes du journal L’Equipe, le journaliste a notamment ciblé Maxwel Cornet, Houssem Aouar, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere, en grosse difficulté contre Montpellier et plus globalement lors des derniers matchs de l’OL. Un problème qui ne devra pas s’éterniser si Lyon veut lutter pour le titre jusqu’au bout face à Lille et Paris.

« Paradoxalement, l’OL a beaucoup perdu, dans la course au titre, en un soir où il a plutôt confirmé ses progrès, dans la qualité de ses enchaînements techniques et dans son intensité, par exemple, ainsi qu’en attestent les chiffres d sa domination (24 tirs à 12). Mais alors que Garcia s’est accroché à son onze habituel, quatre jours après un bon OL-Ajaccio qui aurait pu le remettre en cause, il est patent que Cornet, Aouar, Toko-Ekambi et Kadewere, donc, sous-performent en ce moment » a ciblé Vincent Duluc, inquiet par certaines baisses de niveau individuelles à l’Olympique Lyonnais dans l’optique de la course au titre. De toute évidence, les joueurs offensifs en difficulté tels que Toko-Ekambi ou encore Kadewere devront rapidement retrouver leur meilleur niveau. Car sur le banc, Rayan Cherki et Islam Slimani attendent leur heure avec impatience…