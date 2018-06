OL : Aldo Kalulu envoie un dernier message et quitte l'OL

Dans : OL, Mercato.

De retour de prêt en provenance de Sochaux en Ligue 2, Aldo Kalulu n’a pas été retenu par l’Olympique Lyonnais.

Sans surprise, l’attaquant de 22 ans ne faisait pas partie des plans de l’entraîneur Bruno Genesio. D’où son transfert définitif au FC Bâle pour 2 millions d’euros. Un départ qui représente la fin de l’histoire entre Kalulu et son club formateur, à qu’il a laissé un beau message sur Instagram. « Une page se tourne. Petit Gone, j’espérais déjà jouer pour l’OL en tapant le ballon à Bron-Terraillon, Saint-Priest ou Saint-Fons, a confié l’ancien Rennais. Un rêve devenu réalité quand je suis arrivé au club à 8 ans, et quelques souvenirs qui me reviennent en tête. »

« Mon premier match en pro contre Lille, mon premier but quelques jours plus tard face à Bastia, la Ligue des Champions, l’épopée jusqu’en finale en Gambardella, a énuméré le natif de Lyon. Je me souviens aussi de tous ces amis côtoyés pendant des années, de ces éducateurs qui m’ont permis d’évoluer en tant que footballeur et en tant qu’homme jusqu’à atteindre l’équipe de France U18. »

Un mot pour les supporters

« Voilà, c’est avec ces images que je quitte l’OL, fier du chemin parcouru et en pensant fort à vous, les supporters, sans qui le football n’aurait pas la même saveur et sans qui notre passion n’aurait pas le même sens. Mais de toute façon même depuis la Suisse, je continuerai à suivre les aventures de l’OL et à soutenir mon club formateur. QUI NE SAUTE PAS N’EST PAS LYONNAIS ! », a conclu Aldo Kalulu, ému et sans rancune envers le club rhodanien.