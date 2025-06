OL ‍: Al-Khelaifi aide secrètement Textor à sauver Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après les embrouilles de la fin de l'hiver, et la fameuse visio à la LFP, tout va mieux entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi. Au point que le président du PSG œuvre dans les coulisses pour éviter une catastrophe pour l'Olympique Lyonnais.

Dans une semaine, l'OL va passer devant la DNCG, ce qui est le premier grand danger qui se profile pour le club rhodanien, mais Lyon va devoir également gérer la menace d'une lourde sanction financière de la part de l'UEFA. Lancé dans ce combat, John Textor a cependant reçu le soutien très ferme de Nasser Al-Khelaifi. Même si les deux hommes s'étaient publiquement écharpés, le patron du PSG ayant qualifié son homologue lyonnais de « cow-boy », on sait que par la suite, le Qatari et l'Américain étaient revenus à de meilleurs sentiments, au point même qu'Al-Khelaifi avait invité Textor au Parc des Princes pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal. Une séquence qui avait agacé les supporters lyonnais.

Le PSG a besoin de l'OL

Mais, cela ne s'est pas arrêté là, car Le Parisien révèle que le dirigeant qatari souhaite plus que tout que l'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1 et soit un club fort, le patron du PSG ayant conscience que la France avait besoin d'un championnat à la hauteur, et cela ne serait plus le cas si un club comme l'OL s'écroule. A quelques jours du match PSG-Botafogo dans le Mondial des Clubs, match dans lequel John Textor avait promis de « botter le cul » à Paris, Laurent Perrin, journaliste du quotidien francilien, révèle que Nasser Al-Khelaifi, président de l'Association des Clubs Européens, met son poids dans la balance afin que l'Olympique Lyonnais ne se fasse pas assommer dans ses soucis avec l'UEFA.

Al-Khelaïfi meilleur avocat de John Textor

Pris dans des embrouilles avec l'Olympique Lyonnais, mais également avec Crystal Palace pour ses histoires de multipropriété, John Textor a vu le président qatari du Paris Saint-Germain devenir son meilleur avocat. « Si Nasser se méfie toujours des possibles écarts de conduite de l’Américain, il n’hésite pas à faire du lobbying auprès de l’UEFA pour le soutenir. Certains verront dans cette attitude une volonté de cultiver son influence. Pour lui, il s’agit surtout de consolider l’image du football français. Et donc celle du PSG… », explique notre confrère, qui estime que le vainqueur de la Ligue des champions mise sur un axe fort entre Lille, le PSG, l'OL et l'OM.