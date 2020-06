OL : Adil Rami tacle Rudi Garcia, carton rouge !

Dans : OL.

Sèchement taclé par Dimitri Payet il y a quelques mois, Rudi Garcia ne fait décidément pas l’unanimité auprès de ses anciens joueurs de l’Olympique de Marseille.

Avant le choc face à Lyon au Vélodrome en novembre dernier, le meneur de jeu de l’OM avait sérieusement tancé celui qui officie désormais sur le banc de Lyon. « Il y a quelques mois on recevait Lyon (défaite 3-0) et vu sa causerie sur les joueurs lyonnais, les supporters lyonnais et le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il ait postulé pour ce club-là (…) La différence avec Villas-Boas c’est qu'AVB, il nous parle français » lâchait notamment l’ancien capitaine de Marseille, à la rancœur tenace avec Rudi Garcia. Et ce n’est pas le seul à garder un mauvais souvenir de l’ex-manager de l’AS Roma.

Durant un live sur Twitch et alors qu’il jouait au jeu de simulation de football FIFA 20, Adil Rami s’est également payé son ancien entraîneur de Lille et de l’Olympique de Marseille. « Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme. On dirait que c'est Rudi Garcia l'entraîneur ! » a lâché le champion du monde 2020, qui entretenait pourtant de bonnes relations avec le technicien français à Lille et au début de l’aventure à Marseille avant que l’entente devienne moins cordiale entre les deux hommes. Cette punchline d’Adil Rami ne manquera pas de faire sourire les supporters de l’OM, lesquels ont globalement gardé un mauvais souvenir de Rudi Garcia. Pour Adil Rami, qui avait été lancé par Rudi Garcia à Lille, cela confirme que sa fin de carrière tourne au pathétique.