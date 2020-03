OL : Adieu la Juve et le PSG, le coup de tonnerre signé Aulas !

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas est désormais prêt à annuler la Ligue des champions, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, afin que la saison de Ligue 1 aille à son terme.

La Ligue de Football Professionnel a repoussé au 30 juin la date limite pour la fin de la Ligue 1, même si la situation est encore totalement floue concernant l’évolution de l’épidémie du coronavirus. Mais une semaine après avoir évoqué la possibilité d’une saison blanche en Championnat, le président de l’Olympique Lyonnais a expliqué sur RTL qu’il voulait plus que tout que la saison 2019-2020 se termine. Et que pour cela se fasse, il est prêt à envisager l’annulation de la Ligue des champions, où l’OL est toujours qualifié, la finale de la Coupe de la Ligue, que Lyon doit jouer contre le PSG, la finale de la Coupe de France et les matches internationaux. Pour Jean-Michel Aulas, la Ligue 1 mérite ces énormes sacrifices.

« Si on veut sauver la L1, il faut absolument la terminer avant le 30 juin. Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la Ligue des champions, les finales de coupes et les matchs internationaux. Se consacrer uniquement au Championnat. L'important est de ne pas se mettre en retard par rapport à la saison prochaine. Une saison très importante économiquement, en termes de droits TV notamment, a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais, qui est revenu sur la polémique de la semaine passée concernant l’éventuelle qualification de l’OL en cas de saison qui ne pourrait pas reprendre. Je n’ai pas dit qu’il fallait terminer sur une saison blanche, c’était dans l’hypothèse où il y aurait un arrêt total de la saison 2019-2020. Mais ce n’est pas ce que je préconise. Je veux que le championnat se finisse. Même à huis clos. » Une position cette fois claire et nette, mais qui forcément va faire réagir les dirigeants des autres clubs de Ligue 1.