OL ‍: Accusé d’avoir vendu à Textor, Aulas répond

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais traverse l’une des périodes les plus compliquées de son histoire. Le septuple champion de France a été relégué en Ligue 2 par la DNCG cette semaine. Jean-Michel Aulas a tenu à répondre aux critiques.

L’Olympique Lyonnais sera-t-il en Ligue 1 la saison prochaine ? Le club de John Textor a entamé une longue traversée du désert depuis sa rétrogradation administrative en Ligue 2 mardi dernier. Le club va faire appel devant la DNCG et la situation reste floue. De son côté, l’ancien président de l’OL Jean-Michel Aulas répond sur les réseaux sociaux aux critiques à son égard. Le plus que probable candidat aux municipales de 2026 a été attaqué par Nathalie Perrin-Gilbert, elle aussi candidate. L’ancienne Maire du 1er arrondissement estime que l’OL paye les erreurs du passé.

Aulas répond à ses rivaux pour les municipales

Certains tordent les faits pour exister politiquement. C’est parfois le cas de Madame Perrin-Gilbert. Mais tâchons de garder la tête froide.



Non, les collectivités n’ont pas financé le Grand Stade à hauteur de 250 M€. Elles ont soutenu une ligne de tramway qui transporte 4… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 26, 2025

Sur le réseau social X, Jean-Michel Aulas a tenu donc à répondre. L’ancien président de l’OL accuse certains de « tordre les faits pour exister politiquement » : C’est parfois le cas de Madame Perrin-Gilbert. Mais tâchons de garder la tête froide. Non, les collectivités n’ont pas financé le Grand Stade à hauteur de 250 M€. Elles ont soutenu une ligne de tramway qui transporte 4 millions de spectateurs par an d’ailleurs, tous acquittent leur billet. Parler de « subvention », c’est une escroquerie intellectuelle. Le COJO, qui s’installe à Décines, réclame déjà l’augmentation des fréquences : preuve que cet équipement bénéficie à tout le territoire, » explique-t-il dans un premier temps avant de demander du respect pour le football lyonnais. « Quant à l’OL que j’ai dirigé : 400 M€ de chiffre d’affaires annuel, 225 M€ de fonds propres, 500 M€ d’actifs au 30 juin 2022. Depuis la reprise, 750 M€ d’actifs ont été vendus. Sur le plan sportif, 10 quarts de finale européens, deux demi-finales de Ligue des champions, 23 qualifications européennes d’affilée. Le plus mauvais classement depuis 2000 ? 7e. Et faut-il rappeler les 8 Ligues des Champions féminines et plus de 30 titres nationaux toutes équipes confondues ? L’OL, c’était de la performance, de la vision et du rayonnement. Avant de parler d’âme, encore faut-il connaître l’histoire. Et avoir un minimum de respect pour le football lyonnais, » conclut-il. La bataille pour les municipales semble lancée sur le terrain du sportif dans un premier temps. De son côté, l'OL a quelques jours pour trouver une solution et sauver son avenir lors de l’appel.