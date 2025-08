OL ‍: Accord total, Lyon paie 10 ME pour Tyler Morton

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL s’apprête à réaliser un très gros coup sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel avec le recrutement de Tyler Morton. Un accord définitif a été trouvé ce samedi entre Lyon et Liverpool.

Ces dernières heures, les supporters de l’Olympique Lyonnais considèrent le recrutement de Tyler Morton comme acquis. Et pour cause, le journaliste Fabrizio Romano a annoncé contre toute attente l’existence d’un accord quasiment finalisé entre l’OL et Liverpool pour le transfert du jeune milieu de terrain anglais contre 17 millions d’euros. Une dépense que personne n’avait vu venir, le club rhodanien ayant annoncé une cure d’austérité et ayant axé sa politique du recrutement estival sur des joueurs à faible valeur marchande, à l’instar de Ruben Kluivert ou encore d’Afonso Moreira. Ce samedi, L'Equipe va plus loin, affirmant qu'un accord total a été trouvé entre les deux clubs.

Tyler Morton à Lyon, c'est bouclé

L'OL va recruter Tyler Morton pour 17 ME ! https://t.co/Ny8qfhR3oY — Foot01.com (@Foot01_com) August 1, 2025

Le prix du transfert sera légèrement inférieur aux informations données ces dernières heures par le journaliste italien. En effet, selon Hugo Guillemet et Loïc Tanzi, l’Olympique Lyonnais va payer 10 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus pour s’attacher les services du jeune international espoirs anglais. Liverpool a par ailleurs inclus un pourcentage de 20% sur la future plus value, dans le cas où Tyler Morton viendrait à exploser à l’OL dans les années à venir. Le quotidien national précise que le joueur est attendu dans la capitale des Gaules la semaine prochaine afin de passer sa visite médicale et s’engager pour une durée de cinq ans. Un joli renfort pour le club rhodanien, qui va s’ajouter à Pavel Sulc, pour qui un accord a été trouvé avec le Viktoria Plzen après que la piste Pierre Lees-Melou soit définitivement tombée à l’eau. De quoi satisfaire Paulo Fonseca, qui voit enfin son effectif prendre forme après les nombreux départs de l’été.