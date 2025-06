OL ‍: Accord total entre Cherki et Manchester City

Actuellement en équipe de France, Rayan Cherki a visiblement décidé d'avoir les idées claires. A la veille de France-Espagne, le joueur de l'OL a finalisé un accord avec Manchester City. Au club anglais d'en faire de même avec Lyon.

La première partie du mercato d'été a débuté dimanche, et il se pourrait bien que du côté de la Ligue 1 le premier transfert d'envergure concerne Rayan Cherki. En effet, tout semble s'accélérer concernant le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais dont on sait qu'il a été personnellement contacté par Pep Guardiola. Même si Liverpool a voulu brouiller les cartes, l'entraîneur des Reds faisant spécialement le déplacement en France pour parler avec l'entourage du joueur, Fabrizio Romano confirme que tout est désormais très clair entre Manchester City et Rayan Cherki. S'il ne lance pas encore son célèbre Here we Go, le journaliste italien confirme que le joueur lyonnais et les Cityzens ont un accord de principe, ce qui va permettre au club anglais de faire une offre officielle à John Textor.

🚨💣 Understand Manchester City and Rayan Cherki have reached an agreement on personal terms!



Official bid from Manchester City to OL will be submitted in the next hours…



…in order to advance after initial club to club talks starter over the weekend. pic.twitter.com/XNIY9skZQp