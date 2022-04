OL : Accord secret entre Lacazette et Aulas ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis qu’il a ouvert la porte à un retour à l’OL, Alexandre Lacazette est au cœur des rumeurs à quelques semaines du mercato.

En fin de contrat avec Arsenal à la fin de la saison, Alexandre Lacazette a reconnu au micro de Canal + qu’un retour à l’Olympique Lyonnais était une possibilité pour son avenir. L’ancien buteur de l’OL, qui a conditionné un éventuel come-back à une qualification en coupe d’Europe, semble emballé à l’idée de reformer le « gang » des Lyonnais dans la capitale des Gaules avec Corentin Tolisso ou encore Samuel Umtiti. Cet enthousiasme se traduit dans les négociations avec l’Olympique Lyonnais puisque selon les informations de Todo Fichajes, un accord secret a d’ores et déjà été scellé entre Alexandre Lacazette et Jean-Michel Aulas. Le quotidien espagnol dévoile par ailleurs que le président de l’OL mène lui-même les négociations et n’a pas souhaité délégué ce dossier à Vincent Ponsot ou à Benoit Cheyrou.

Aulas s'occupe personnellement du dossier Lacazette

Ces dernières heures, Mikel Arteta a précisé la position d’Arsenal dans le dossier Alexandre Lacazette. Le club londonien a fait savoir qu’il ne cédera pas à la pression en prenant une décision précipitée et que les discussions pour une éventuelle prolongation du contrat d’Alexandre Lacazette ne se tiendront pas avant la fin de la saison de Premier League. Lassé d’attendre la position de son club, dont il est pourtant le capitaine depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette aurait donc accéléré les négociations avec l’OL. Pour l’heure, les détails financiers d’un éventuel accord avec Lyon n'ont cependant pas filtré. Mais selon Todo Fichajes, cela sent très bon pour l’OL dans ce dossier qui semblait pourtant délicat à priori en raison des émoluments de Lacazette en Premier League mai également en raison du classement de Lyon, qui est encore très loin d’une éventuelle qualification européenne.