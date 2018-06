OL : Accord OL-Monaco pour Geubbels à 20ME, un record !

Dans : OL, Mercato, Monaco.

Willem Geubbels ayant refusé de signer son premier contrat professionnel à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'avait pas masqué sa colère il y a quelques semaines, le président de l'OL pointant clairement du doigt l'AS Monaco accusée d'avoir fait tourner la tête au jeune joueur. Mais les affaires sont les affaires, et si l'on en croit Goal.com, l'Olympique Lyonnais et le club de la principauté ont trouvé un accord pour la vente du jeune attaquant dont on avait également parlé en Bundesliga.

Selon le site spécialisé, l'OL laisse partir Willem Geubbels pour 20ME plus un pourcentage sur une future revente. Et ce montant est historique, puisqu'il s'agit d'un record pour un joueur français de 16 ans. Formé à l'Olympique Lyonnais, Willem Geubbels, dont la carrière est gérée par son père, va signer un contrat de trois ans avec une option de deux saisons supplémentaires. A priori, le deal devrait être officialisé en début de semaine prochaine. Faute d'avoir conservé son jeune attaquant, Jean-Michel Aulas va tout de même en tirer une belle somme qui pourra être utilisé lors du prochain mercato.