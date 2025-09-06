OL ‍: Aboubakar à Lyon, l'idée de génie

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a recruté Rachid Ghezzal, ce dernier étant libre, ce qui fait le bonheur d'une majorité de supporters de l'OL. Et l'international algérien connaît très bien un attaquant actuellement sans club et qui pourrait apporter énormément.

Aussi improbable soit-il, le retour de Rachid Ghezzal à Lyon, huit ans après être parti de son club formateur, est un pari que les dirigeants de l'OL ont décidé de tenter et qui a le mérite de faire plaisir aux fans rhodaniens. L'ailier droit de 33 ans apportera son expérience quand on fera appel à lui. Mais si des fois, Matthieu Louis-Jean cherche un avant-centre supplémentaire, Rachid Ghezzal a un nom à donner à Lyon.

Le recrutement de Martin Satriano ne compensant pas les départs d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l'Olympique Lyonnais peut encore recruter des joueurs pour le moment libres, même s'ils ne pourront pas figurer dans la liste envoyée à l'UEFA pour la première partie de l'Europa League. Qu'importe, Rachid Ghezzal ne masque pas être impressionné par Vincent Aboubakar.

Aboubakar est libre, l'OL est prévenu

Totalement libre depuis la fin de son contrat avec Hatayspor, l'avant-centre international camerounais est un joueur incroyable, faisait remarquer Rachid Ghezzal dans l'émission du Club des Cinq. « C’est un phénomène Abou, il faut l’avoir dans un groupe Vincent, c’est quelque chose. Avec Lacazette, c’est l’attaquant de pointe avec qui j’ai eu le meilleur feeling sur le terrain. On se trouvait toujours bien. Il a une confiance en lui incroyable, il te dit droit dans les yeux : « Je suis meilleur que Lewandowski ». Il est sûr de lui, il est confiant. Devant le but, il est fort, pied droit, pied gauche, c’est un assassin. C’est un gros bosseur. C’est un leader naturel, même s’il ne prend pas la parole », explique l'ailier international algérien, qui a côtoyé Vincent Aboubakar au Beskitas.